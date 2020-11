Covid, Oms: il vaccino da solo non fermerà la pandemia

GINEVRA: Il capo dell’Organizzazione mondiale della sanità ha affermato oggi (16 novembre) che un vaccino non fermerà da solo la pandemia di coronavirus. La pandemia infuria da mesi dopo lo scoppio, con infezioni che hanno superato i 54 milioni di persone e hanno causato più di 1,3 milioni di vittime.

“Un vaccino completerà gli altri strumenti che abbiamo, non li sostituirà“, ha detto il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Un vaccino da solo non porrà fine alla pandemia”.

Ed ha avvertito: “La sorveglianza dovrà continuare, le persone dovranno ancora essere testate, isolate e curate, i contatti dovranno ancora essere tracciati … e le persone dovranno ancora essere curate”

