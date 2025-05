Oms: adottato storico accordo sulle pandemie

Gli Stati membri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) hanno formalmente adottato oggi a Ginevra il primo Accordo pandemico al mondo

GINEVRA, 20 MAG – “La storica decisione della 78ª Assemblea Mondiale della Sanità è il coronamento di oltre tre anni di intensi negoziati avviati dai governi in risposta agli impatti devastanti della pandemia di Covid-19, e guidati dall’obiettivo di rendere il mondo più sicuro e più equo nella risposta a future pandemie”, annuncia un comunicato dell’Oms. (ANSA)

Il senatore Claudio Borghi scrive su X: “In merito alla mancata approvazione da parte dell’Italia dell’accordo pandemico OMS, ringrazio il ministro Schillaci perché, anche se NON mi risponde alle mail e alle interrogazioni, evidentemente mi ascolta e questo è l’importante. Viste le pressioni non deve essere stato semplice”

L’italia insieme a 10 altre nazioni (e agli USA che si sono già ritirati dai lavori dell’OMS) NON ha votato a favore della bozza di accordo pandemico OMS.

Anticipo: finché ci saremo noi in maggioranza non verrà MAI ratificato anche se la ratifica è prevista non prima di due anni.”