Fauci: distanziamento e mascherine anche dopo il vaccino

Il dottor Anthony Fauci ha detto domenica che sarà ancora necessario applicare il distanziamento sociale, indossare indossare le mascherine e usare altre precauzioni contro il COVID-19 anche dopo che il vaccino sarà disponibile.

“Consiglierei alle persone di non abbandonare tutte le misure di salute pubblica solo perché sono state vaccinate”, ha detto Fauci alla CNN parlando allo “Stato dell’Unione”. “Perché anche se, per la popolazione in generale, il vaccino potrebbe essere efficace dal 90 al 95%, non sai necessariamente quanto sia afficace per te.”

Il direttore dell’Istituto nazionale di allergie e malattie infettive ha aggiunto che una volta ricevuto un vaccino, nessuno dovrà sentirsi a suo agio abbassando completamente la guardia.

“Posso sentirmi più rilassato essenzialmente non avendo le preoccupazioni che abbiamo avuto fino a questo momento, ma penso che abbandonare completamente le precauzioni non sarebbe una buona idea”, ha detto Fauci.

Social distancing, masks still necessary after getting COVID-19 vaccine: Fauci https://t.co/a6J8F2hi0L pic.twitter.com/AgsnRJBXM3 — New York Post (@nypost) November 15, 2020

