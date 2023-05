Prof Sinagra: inimmaginabile tradimento del proprio elettorato

di Augusto Sinagra – LA COSIDDETTA SINISTRA È STATA SCONFITTA MA IL PEGGIO DEVE ANCORA VENIRE.

Il PD e i suoi sodali registrano una sconfitta totale in qualsiasi luogo dove si è votato per le recenti consultazioni amministrative.

Buona parte della Toscana (Regione tradizionalmente rossa) è passata di mano al Centro destra.

Sicuramente si è evitato il peggio ma il successo del Centro destra desta preoccupazione perché a livello governativo è la continuazione del governo di Mario Draghi, quanto soprattutto per il fatto che Nostra Signora della Garbatella è un esempio inimmaginabile di tradimento del proprio elettorato e dell’intero Popolo italiano.

Per accaparrare voti ha mentito sulla invasione di genti straniere, ha mentito sul Presidente Vladimir Putin, ha mentito sull’euro e sull’Unione europea e ha mentito sulla NATO, sull’imperialismo americano e sulla incapacità e pericolosità dell’attuale Presidente in carica. Dopo di che è andata a prostrarsi in quel di Bruxelles e abbiamo visto le foto dei suoi abbracci con la Ursula von der Leyen e la foto penosa e deprimente che la ritrae mano nella mano con il noto Biden.

Ha mentito anche per quel che riguarda la politica sanitaria e l’attuale Ministro della Sanità in ben poco si differenzia dal suo predecessore Roberto Speranza.

Ma c’è di peggio: se ne strafrega dei milioni di italiani in stato di povertà e aumenta le spese militari, compra sottomarini come se fossero supplì e quel che è peggio il governo spende una montagna di soldi per rifornire di armi il comico di Kiev.

Potrei continuare ancora a lungo per documentare come il governo di “Io sono Giorgia” sia una piaga nazionale che completerà la distruzione della nostra Nazione.

L’ultima in ordine di tempo? La ex Alitalia ora ITA doveva rimanere italiana e così sbraitava la vocante Meloni prima delle votazioni. Il suo governo ha venduto il 49% di ITA e ogni potere di controllo alla Lufthansa.

Certo, fa piacere che il PD e i suoi sodali abbiano preso una meritata pedata ma i nuovi Sindaci del Centro destra si adegueranno alla politica del governo.

Tutto questo è davvero deprimente e sconfortante.

Dimenticavo: Bonaccini a Bologna, mentre l’Emilia-Romagna è in pieno disastro per le alluvioni causate dalle omissioni criminali del governo regionale, manda un milione e mezzo di euro a titolo di aiuti all’Africa.

AUGUSTO SINAGRA – Professore ordinario di diritto delle Comunità europee presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Avvocato patrocinante davanti alle Magistrature Superiori, in ITALIA ed alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a STRASBURGO