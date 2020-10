Salvini cita il prof. Palù, ira di Burioni

Roberto Burioni è intervenuto di nuovo su Twitter per commentare un post scritto da Matteo Salvini, in cui il leader della Lega ha sottolineato che “positivo non vuol dire malato”, ripetendo un concetto già espresso dal prof. Palù.

“Positivo non vuol dire malato. Il 98% dei “positivi” alla polio non era malato, ma quel 2% rimanente significava 8000 bambini morti o paralizzati all’anno”. “Positivo vuole dire infettato e potenzialmente infettivo. Smettiamo di giocare con le parole, la situazione è seria”, ha chiosato l’allergologo.

“POSITIVO NON VUOL DIRE MALATO”

Ce lo ricorda il professor Palú, già presidente delle Società italiana ed europea di virologia.

Le parole hanno un peso, dovrebbero usarle tutti a ragion veduta. pic.twitter.com/JSQbdNtByv — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 23, 2020

