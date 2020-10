Meluzzi: virus pericoloso a determinati orari come i Gremlins?

A ‘Quarta repubblica’, il prof. Alessandro Meluzzi annichilisce Jacopo Fo nel dibattito sul coronavirus e sulle relative (ridicole) misure di sicurezza:

“Pensare che questa cosa sia un pericolo dalle 11 di sera in avanti mi ricorda i Gremlins del film di Spielberg, dove c’era il moai che prima della mezzanotte si poteva dargli da mangiare, l’importante era non bagnarlo, se mangiava dopo la mezzanotte era pericoloso”.

E ancora: “Il pres.degli immunologi americani ha detto che il rischio dei soggetti che hanno l’età della movida (quelli che sarebbero i principali beneficiari della mascherina) farebbero meglio a mettersi in testa un casco perché la possibilità di morire per una cosa che gli cade in testa è più elevata”

