Caso Gregoretti, Pm chiede archiviazione per Salvini

Il pm di Catania Andrea Bonomo ha chiesto al Gup Nunzio Sarpietro l’archiviazione per il reato di sequestro di persona aggravato per Matteo Salvini. E’ quanto si apprende da ambienti giudiziari.

Il leader della Lega è arrivato in tribunale a Catania per partecipare alla prima udienza preliminare per la vicenda della nave Gregoretti poco dopo le 9. L’ex ministro è sceso dall’auto in maniche di camicia e poi prima di entrare in tribunale ha indossato la giacca. “Grazie davvero a Giorgia Meloni e ad Antonio Tajani che questa mattina a Catania, prima dell’udienza in Tribunale, mi hanno portato la loro solidarietà e il sostegno delle comunità politiche che rappresentano”, ha scritto su Facebook Salvini.

In tribunale è arrivato anche il senatore Ignazio La Russa (Fratelli d’Italia), accompagnato da alcuni carabinieri ma non è entrato nell’aula Fama’ dove è in corso l’udienza preliminare. “Sono qui per esprimere solidarietà a Matteo Salvini, sono molto fiducioso dell’aZione della magistratura impegnata in questa udienza e confido in un esito positivo e rapido”, ha detto aggiungendo: “Non sono entrata in aula ma ho sbirciato – dice – il mio convincimento è che il giudizioso sarà positivo”.

Momenti di tensione si sono verificati davanti al tribunale tra fan di Salvini e manifestanti contro l’ex ministro. “Il popolo vuole Salvini al governo, questo processo è una vergogna”, grida una giovane che tiene un cartello, mentre un uomo le risponde: “Vergogna”. La zona è tutta transennata per impedire l’ingresso alle persone non accreditate. “Processateci tutti”, si legge su un cartellone. E su un altro: “stop invasione”. ADNKRONOS

