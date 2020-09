Antirazzista usa donazioni a BML per comprarsi case, terreni, mobili e armi

Venerdì scorso le autorità federali USA hanno arrestato un attore e attivista di Atlanta con l’accusa di frode telematica e riciclaggio di denaro sporco dopo che un’indagine ha suggerito che avesse acquistato $ 200.000 di oggetti personali con denaro donato a un’organizzazione antirazzista. La raccolta fondi era per Black Lives Matter.

In un comunicato stampa che riporta i dettagli del suo arresto e le accuse contro di lui, la Federal Bureau of Investigations (FBI) ha identificato l’uomo come Tyree Conyers-Page, di 32 anni, noto anche come Sir Maejor Page.

L’FBI afferma che l’uomo avrebbe “ripetutamente utilizzato una carta di credito collegata al conto bancario di BLMGA “per acquistare un sistema di sicurezza domestica, mobili, abbigliamento, accessori, intrattenimento e cibo dappertutto, durante l’estate”.

Ad agosto, il signor Page avrebbe acquistato due proprietà immobiliari, una residenza e un lotto vuoto, a Toledo, Ohio, con $ 112.000 di fondi dal conto BLMGA. All’inizio di settembre, secondo quanto riferito, ha trasferito denaro dal conto bancario dell’organizzazione a un altro conto personale e lo ha utilizzato per acquistare una pistola e due fucili. […]

