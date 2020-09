Salvini: ‘Non chiedo le elezioni anticipate’

“Come sempre e più di sempre, anche questa volta dico GRAZIE ai milioni di Italiane e di Italiani che ci hanno dato fiducia. Se i dati verranno confermati, da domani Lega e centrodestra saranno alla guida di 15 Regioni su 20! E anche dove non ce l’abbiamo fatta, tutti al lavoro con un solo obiettivo: aiutare, proteggere e far crescere la nostra bellissima Italia”. Lo scrive Matteo Salvini su faceook.

Le elezioni anticipate “non le chiedevo ieri e non le chiedo oggi. Prima ci sono meglio è, ma non per le elezioni regionali e il referendum”, ha sottolineato Salvini in conferma stampa, confermando l’intezione di non usare il voto delle amministrative a livello nazionale.

Quanto al trionfo di Zaia in Veneto, il leader della Lega ha commentato: “Che sia uno dei governatori più amati è un motivo di vanto. Non temo e non soffro nessuna competizione interna, la mia competizione è con il Pd”. ANSA

Referendum, Salvini: abbiamo fatto bene a votare 4 volte Sì “Il voto del referendum ha fatto giustizia di tante ricostruzioni e retroscena: ho votato Sì e la posizione della Lega era per il Sì, ferma restando la libertà di scelta. Se è finita a 70 a 30, vuol dire che abbiamo fatto bene a votare 4 volte Sì”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini,…

