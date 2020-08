Erdogan: scoperto giacimento di gas più grande nella storia della Turchia

“Ho buone notizie”, ha esordito il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in un intervento in tv in cui ha annunciato la scoperta del “più grande giacimento di gas naturale della storia della Turchia” a largo delle coste del Mar Nero. Lo scrive l’agenzia Anadolu, confermando le indiscrezioni dei giorni scorsi.Il giacimento di gas naturale nel Mar Nero è stato scoperto il 20 luglio scorso dalla nave Fatih, ha detto il capo di stato che ha spiegato che il giacimento ha riserve per 320 miliardi cubici di gas e verrà utilzzato per scopi pubblici dal 2023.

Erdogan ha citato poi dati scientifici in base ai quali è altamente probabile che vengano scoperte altre riserve di gas naturale nel Mar Nero e la Turchia non si fermerà su questo fronte fino a quando non diventerà un esportatore netto nel campo energetico. (askanews)

