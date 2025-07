Istanbul, vignetta su Maometto: islamisti attaccano sede di rivista satirica

Secondo quanto riportano i media locali, alcuni islamisti hanno tentato di forzare la porta dell’edificio, nel centro della città, rompendo le finestre con pietre e bastoni, prima di essere fermati dalla polizia. L’autore della vignetta è stato arrestato.

“Maledico ancora una volta coloro che cercano di seminare l’ipocrisia dipingendo caricature del nostro Profeta”, ha affermato il ministro dell’Interno, Ali Yerlikaya, su X annunciando l’arresto dell’artista, identificato con le iniziali D. P., e pubblicando un video in cui si vedono agenti di polizia arrestare una persona, schiacciandolo sulla scalinata di un edificio. tgcom24.mediaset.it

NOTA: la vignetta raffigurava i profeti Mosè e Maometto che si stringevano la mano nel cielo, mentre dei missili volavano sotto

Turkish authorities detained three people over a satirical drawing published by weekly magazine Leman allegedly depicting Prophets Moses and Muhammad shaking hands in the sky, while missiles flew below https://t.co/sOIpJj2E2X pic.twitter.com/tghqZrsly2

— Reuters (@Reuters) July 1, 2025