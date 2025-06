Erdogan: “Iran ha il diritto di difendersi”

Iran, Erdogan: Teheran ha il diritto di difendersi da Israele

L’Iran ha il diritto di difendersi da Israele. Lo ha detto il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, durante una riunione parlamentare del Partito della giustizia e dello sviluppo (Akp), come riportato dall’agenzia di stampa “Anadolu”. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, secondo Erdogan, “ha superato di gran lunga Hitler nel crimine di genocidio”.

“Il sangue di civili massacrati, neonati e bambini assassinati è versato sulle mani e sulla fronte di coloro che rimangono in silenzio, cosi’ come di coloro che sostengono l’arroganza di Israele”, ha aggiunto il presidente turco. “E’ un diritto del tutto naturale e legittimo per l’Iran difendersi dal banditismo e dal terrorismo di Stato di Israele”. tgcom24.mediaset.it