Trump, coronavirus proviene da laboratorio di Wuhan. “Oms si vergogni”

Donald Trump è certo: il coronavirus viene dal laboratorio di Wuhan. Il presidente Usa l’ha detto nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca. Trump ha assicurato di aver visto le prove che dimostrano come l’origine del contagio derivi proprio dal laboratorio. Il presidente Usa ha anche comunicato la volontà di chiedere indennizzi alla Cina per come ha gestito tutta l’emergenza coronavirus.(iltempo.it)

Durante una conferenza stampa, un giornalista ha chiesto al presidente se ha visto qualcosa che gli dia la certezza che il virus provenga dall’istituto di virologia di Wuhan.

Trump ha risposto: “Sì. E penso che l’OMS dovrebbe vergognarsi di se stessa”

Reporter: Have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus?

President @realDonaldTrump: Yes, I have. And I think the WHO should be ashamed of themselves. pic.twitter.com/ViF22rRL0R

— PolishPatriot™️ (@PolishPatriotTM) April 30, 2020