Vertice Malta: Ong non devono inviare segnali luminosi ai trafficanti

Si legge nel documento, “imbarcazioni impegnate nelle operazioni di salvataggio devono seguire le istruzioni del Centro di coordinamento per il salvataggio, non devono spegnere i transponder di bordo; non devono inviare segnali luminosi o qualsiasi altra forma di comunicazione per facilitare la partenza di barche che trasportano migranti dalle coste africane; non devono ostacolare le operazioni di ricerca e salvataggio della Guardia Costiera, inclusa la Guardia Costiera libica”.

“Il ricollocamento veloce dei richiedenti asilo salvati in mare” concordato a Malta “non dovrà superare le quattro settimane” e seguirà “un sistema fast track per il ricollocamento dei richiedenti asilo sulla base di impegni dichiarati prima dello sbarco, e dove possibile rimpatri subito dopo lo sbarco”. Lo prevede il documento d’intesa stilato a La Valletta dai ministri dell’Interno di Italia, Francia, Germania e Malta, secondo il quale inoltre “il sistema dovrà essere basato su procedure operative standard concordate. E lo Stato che accoglie si assumerà la responsabilità per la persona ricollocata”.