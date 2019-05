Parigi: due convertite all’islam aprono una moschea “progressista”

PARIGI, 6 MAG – Si propone come un nuovo di culto “spirituale e progressista”. Aprirà il prossimo settembre a Parigi una nuova moschea battezzata ‘Simorgh’, dal nome di un favoloso uccello della mitologia persiana, che nella mistica sufi rappresenta una guida interna per i fedeli. Per motivi di sicurezza, il luogo in cui sorgerà la moschea è ancora segreto, scrive oggi il quotidiano Le Monde.

“Donne e uomini vi saranno accolti in uno spirito di assoluta eguaglianza, senza separazioni, sia per pregare sia per guidare la preghiera o fare un sermone. Anche indossare o meno il velo sarà a discrezione dei fedeli, imam comprese.”