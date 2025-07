Islam, festa dell’Ashura a Milano donne separate dagli uomini

Sono stati circa 1.300 i musulmani sciiti che ieri a Milano hanno celebrato il rito della Ashura

E’ una festività islamica i cui gli sciiti commemorano la morte dell’ Imam, Hussein, nella battaglia di Karbala (nell’attuale Iraq), avvenuta nell’anno 680. Il corteo è stato promosso dall’associazione “Imamiyyah Welfare Organisation” ed è partito da piazza Repubblica fino a piazza Duca d’Aosta. Ma l’iniziativa ha suscitato polemiche:

“A Milano è stata permessa una manifestazione che si chiama Ashura, in cui le donne coperte dal velo vengono rinchiuse in un recinto, e questo nel totale silenzio della sinistra e delle femministe. Dopo secoli di lotta per l’emancipazione della donna – ha dichiarato il deputato FdI Mauro Malaguti – i movimenti di sinistra ed Lgbt solidarizzano con Paesi fondamentalisti islamici che hanno fermato la civiltà a centinaia, se non migliaia, di anni fa”.

Anche Silvia Sardone, vicesegretario della Lega ed eurodeputata ha sottolineato come fosse “visibile un’area riservata esclusivamente alle donne musulmane, tutte velate e separate dagli uomini da un telo nero. Abbiamo visto un ulteriore segnale di come, in molte comunità islamiche, vengano considerate le donne”.

E ha aggiunto l’esponente leghista: “Pur rispettando le tradizioni religiose altrui, non posso fare a meno di notare la crescente frequenza e partecipazione a questi raduni in tutta Europa. Si tratta di un chiaro segnale di un’islamizzazione sempre più marcata, con culture a noi estranee che si impongono, anche a causa della nostra incapacità di difendere identità e tradizioni”. rainews.it