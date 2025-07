Francia, aggressioni di giovani violenti: chiude acquapark di Arnage

“Francia. Non serve nemmeno dover attendere la finale di Champions per scatenare saccheggi e rivolte. Basta montare qualche gonfiabile in uno stagno.

Ad Arnage, nella Loira, l’aquapark ha chiuso un giorno dopo la sua apertura a causa dell’invasione di centinaia di giovani che hanno aggredito gli addetti alla sicurezza, con sbarre di ferro, lancio di pietre e lattine.

Il titolare della struttura, che aveva investito più di 160.000 euro, ha preferito sgonfiare tutto e chiudere per timore di altri attacchi.

I nuovi barbari.”

Lo scrive su X il giornalista Leonardo Panetta, pubblicando il video.