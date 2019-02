L’Italia regala 5 milioni euro a Onu e Croce Rossa “per lo Yemen”

ROMA, 26 FEB – Mentre i Saiditi continuano a massacrare la indisturbati la popolazione yemenita, l’Italia contribuirà con 5 milioni di euro nel 2019 per l’assistenza umanitaria in favore dello Yemen. E’ stata la vice ministra degli Esteri, Emanuela De Re (M5s), ad annunciare l’impegno italiano alla conferenza internazionale di Ginevra sulla crisi umanitaria nello Yemen. I programmi saranno attuati con l’ONU (Organizzazione mondiale della sanità e il Programma alimentare mondiale) e il Comitato internazionale della Croce rossa nei campi dell’assistenza alimentare, sanitaria e per la protezione dei gruppi vulnerabili, come donne e bambini.

Lo Yemen, ha detto Del Re, è “sull’orlo di un enorme disastro umanitario, con l’80 per cento della popolazione, oltre 24 milioni di persone, in un urgente bisogno di assistenza umanitaria“. (ANSA)