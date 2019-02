L’Italia regala 2,5 milioni di euro all’Onu “per promuvere i diritti umani”

L’italia regala a UNICRI (Istituto interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca sul crimine e la giustizia) 2,5 milioni di euro come contributo volontario 2019 per far progredire il sistema giudiziario, promuovere e garantire i diritti umani in linea con gli standard internazionali.