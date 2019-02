Migranti, in arrivo nave di Ong tedesca. Salvini: “cambi direzione”

Mentre ancora non si sono sopite le polemiche per il caso Diciotti, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, torna alla carica sui migranti. E lancia un monito: “C’è una Ong tedesca al largo della Libia in arrivo: cambi direzione”. Il riferimento è all’imbarcazione “Aylan Kurdi” della tedesca Sea-Eye che, salpata tre giorni fa da Palma di Maiorca, è diretta nel Mediterraneo verso le acque libiche.

La nave della Sea Eye è stata ribattezzata Aylan Kurdi col nome del bimbo di tre anni siriano morto annegato e ritrovato nel 2015 su una spiaggia turca.

