Migranti, cardinale tedesco dona 50mila euro alla ong Lifeline

Una donazione da 50mila euro che farà discutere. Il cardinale di Monaco, Reinhard Marx, ha deciso di donare almeno 50mila euro alla ong Lifeline per il ”salvataggio” di migranti in mare che di fatto tentano la traversata dalle coste libiche sotto la regia degli scafisti. Una scelta che solleverà certmente delle polemiche.

Le ong che operano nel Mediterraneo negli ultimi mesi sono nella bufera dopo i diversi casi che hanno portato a vere e proprie crisi internazionali dopo i salvataggi dei migranti e la chiusura dei porti di alcuni Paesi Ue, tra questi anche quelli italiani. La “generosità” del cardinale tedesco è però stata apprezzata proprio da Lifeline che con l’intervento del suo capitano, Claus-Peter Reisch commenta il gesto del cardinale tedesco: “Vi ringrazio per il generoso sostegno dell’Arcivescovado di Monaco-Freising per la prossima missione! Grazie, cardinale Marx!”.







Dunque la Lifeline è già pronta per un suo ritorno in mare e per un nuovo braccio di ferro con gli Stati che si affacciano sul Mediterraneo dopo il prossimo salvataggio dei migranti in mare.

