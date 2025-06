Governo taglia fondi alla CEI, Zuppi deluso. Pillon: “avete finanziato il pluripregiudicato Casarini”

Simone Pillo scrive su X: “Eminenza Zuppi, mi perdoni se le scrivo ancora. Lei si dice deluso perchè il governo taglia i fondi alla CEI.

Vorrei che considerasse che noi fedeli ci sentiamo molto delusi perchè la CEI usa i soldi dell’8×1000 (veda quanto ammesso dal suo conterraneo vescovo di Modena) per finanziare il pluripregiudicato Casarini e i suoi soci che sono sotto processo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, aggravato dal trarne profitto.

Vorrei che considerasse che ci sentiamo molto delusi quando dalle colonne di “Avvenire” leggiamo articoli in difesa della sostituzione di mamma e papà con genitore 1 e 2 (veda cortesemente la mia lettera del 16 aprile 2025)

Si, lo sappiamo: l’8×1000 serve anche per finanziare opere meritorie, e infatti – pur con qualche mal di pancia – continuo a versarlo, e quando firmo mi sforzo di pensare al mio parroco che aiuta i giovani della periferia perugina e non al rimorchiatore che fa soldi coi clandestini, ma non tutti ce la fanno. Alle volte le ragioni del fegato prevalgono su quelle del cuore e della testa…

Molti non versano più alla CEI, e il governo deve adeguare i suoi contributi (anche nella quota statale) in base alle percentuali generali.

Mi permetta dunque, eminenza, un umile consiglio: lasciate perdere pregiudicati, rimorchiatori, zecche anticristiane e ideologie modaiole e continuate invece ad aiutare i parroci in prima linea alla don Patriciello, le scuole cattoliche che resistono alle ideologie gender, i centri di aiuto alla vita che ogni anno salvano migliaia di bambini dall’aborto.

Vedrà che le percentuali torneranno a salire, e con esse il contributo statale.

La ringrazio della pazienza. Non oso sperare in una sua risposta, ma ne sarei davvero felice.”