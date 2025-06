E’ risalita oltre il miliardo di euro, esattamente a 1.014 mld, la somma relativa all’otto per mille dell’Irpef assegnata alla Chiesa cattolica per il 2025

Lo scorso anno era a quota 910 milioni di euro. E’ quanto riferisce la Cei indicando la ripartizione del gettito per quest’anno: 350,9 milioni per la cura pastorale, 280 milioni per gli interventi caritativi, 384 milioni per il sostentamento del clero. (ANSA)