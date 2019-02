Austria: ragazze indossano il velo per evitare gli assalti dei migranti

Austria – Un ex parlamentare afferma che le ragazze austriache indossano il velo per evitare gli assalti dei migranti. La scorsa settimana, durante un’intervista su una Tv locale, Marcus Franz, medico ed ex deputato del Partito popolare, ha affermato che le ragazze di origine austriaca sono costrette ad indossare il velo per fingersi musulmane e prevenire gli assalti dei migranti per le strade di Vienna. Tali dichiarazioni hanno scatenato una bufera sui social media.

“Io stesso conosco padri che vivono in quartieri problematici e, quando le loro figlie tornano a casa la sera quando, danno loro il velo perché non vengano riconosciute come austriache. Lo so personalmente, accade nel 15 ° distretto [di Vienna], questo è un dato di fatto “, ha detto Franz.