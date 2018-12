Il sindaco della ‘capitale del crimine’: l’Italia ha problemi di reputazione all’estero

“Più che accerchiato mi sento un po’ solo e credo che il governo stia sbagliando a ignorare il valore di Milano”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervistato dal Corriere della Sera. “Il presidente del Consiglio Conte non si è mai fatto vivo – ha aggiunto Sala – neanche per telefono. Così il ministro dello Sviluppo. La mia non è una polemica, ma una constatazione. Anzi, vuole essere un messaggio di incoraggiamento. Fatevi avanti per il bene del Paese. Se hai una cosa che brilla a livello internazionale e se sei a capo di un Paese che ha qualche problema di reputazione all’estero, perché non valorizzare Milano?”.

Milano “capitale del crimine”, seguita da Rimini, Bologna e Torino