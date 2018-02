Roma: nomadi 14enni rompono vetro dell’auto e derubano turisti

Roma – Lungotevere Augusta: rubano trolley dall’auto di turisti, fermati due 14enni

Stavano facendo razzia dentro un’auto in sosta quando stati bloccati dai Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina. E’ successo sul Lungotevere Augusta ieri pomeriggio. I ladri, due ragazzini di origini bosniache di 14 anni domiciliati presso il campo nomadi di via della Monachina, sono stati arrestati con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso.

I due, dopo aver infranto il finestrino anteriore sinistro di un’auto, sono entrati nell’abitacolo ed hanno iniziato a rovistare al loro interno, mentre un terzo complice cercava di asportare i trolley dal portabagagli. I Carabinieri li stavano seguendo a distanza, poiché erano già stati notati aggirarsi per le vie del centro e sono intervenuti quando li hanno visti rompere il vetro ed entrare in azione. Il minore che si trovava fuori dall’abitacolo è riuscito a fuggire mentre gli altri due sono stati bloccati all’interno dell’abitacolo.

A seguito della perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di alcuni arnesi da scasso che sono stati sequestrati. Dopo l’arresto sono stati accompagnati in caserma e successivamente condotti presso il centro di prima accoglienza di Roma, Virginia Agnelli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

www.romatoday.it