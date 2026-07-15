UE, commissaria Suica: ‘migranti legali essenziali contro il calo demografico’

BRUXELLES – “La migrazione è una sfida, ma allo stesso tempo è una necessità. Quindi la migrazione sarà sempre una realtà con noi. Per essere chiari, quando parliamo di migrazione, parliamo di migrazione legale. Stiamo combattendo la migrazione illegale. Abbiamo un nuovo regolamento sui rimpatri.

Abbiamo un nuovo Patto europeo per l’asilo e la migrazione”. Lo ha detto la commissaria Ue per il Mediterraneo, Dubravka Suica, presentando il terzo rapporto Ue sulla demografia.

Uno dei tre pilastri – assieme a donne e giovani e persone di mezza età – dello strumento sulla demografia (‘demography toolbox.’) “è la migrazione, quella legale. Mi occupo del Mediterraneo, che comprende l’intera regione, Nord Africa, Medio Oriente e Golfo. Stiamo stringendo partnership per lo scambio di talenti con diversi Paesi al fine di raggiungere un equilibrio.

Abbiamo bisogno di talenti provenienti da quei Paesi e loro ne hanno bisogno. Non vogliamo quindi creare una fuga di cervelli. Accogliamo le persone di cui abbiamo bisogno qui in Europa, ed è così che stiamo cercando di gestire la migrazione”, ha precisato.

“L’integrazione è fondamentale. Si tratta di come le autorità locali e nazionali lavorano a questo processo di integrazione. Nessuno è obbligato a fare nulla, ma devono in qualche modo seguire e rispettare le regole delle comunità locali. L’integrazione è quindi una parte molto importante delle politiche migratorie”, ha concluso.

(ANSAmed) foto Commissione UE