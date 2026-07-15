All’esame di guida con auricolare e telecamera: denunciato pakistano

Un cittadino di origini pakistane è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo essere stato sorpreso negli uffici della Motorizzazione Civile di Macerata mentre tentava di sostenere l’esame teorico per il conseguimento della patente di giuda nascondendo dei dispositivi elettronici che gli permettevano di ricevere da remoto le indicazioni necessarie per superare la prova.

È stata l’intuizione del funzionario della Motorizzazione Civile a segnalare al Numero Unico di Emergenza (NUE 112) la presenza di un candidato impegnato a sostenere la prova di teoria per il conseguimento della Patente di Guida tramite quiz informatico che mostrava un atteggiamento sospetto nel modo di stare seduto e scorgendo un piccolo dispositivo elettronico spuntare dalla manica sinistra della maglia che indossava.

Arrivato sul posto l’equipaggio della “Volante” dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Macerata individuava il soggetto, un 44enne di origini pakistane, che veniva sottoposto a perquisizione personale che forniva esito positivo riuscendo a rinvenire un dispositivo bluetooth, uno smartphone e una piccola telecamera munita di una piccola batteria che venivano immediatamente sequestrati. Questi dispositivi erano ben occultati e assicurati con l’utilizzo del nastro biadesivo addosso all’uomo con l’intento di renderli meno visibili possibile ad esclusione della microcamera che era stata posizionata dentro la manica sinistra della maglia al fine di permettere al candidato di inquadrare sullo schermo del PC le domande d’esame.

Allo straniero veniva chiesto dagli agenti se nascondesse anche un dispositivo auricolare ottenendo riposta affermativa con l’indicazione che il piccolo congegno era dentro l’orecchio sinistro.

Il fermato veniva prima accompagnato presso il Pronto Soccorso dove il personale sanitario provvedeva ad estrarre il predetto auricolare e quindi negli uffici della Questura per essere sottoposto a fotosegnalamento e per i necessari approfondimenti. Si accertava che prima dell’inizio della prova era stata avviata una videochiamata dallo smartphone tenuto nascosto che era collegato alla piccola telecamera sulla manica in grado di inviare le immagini delle domande ad una persona ignota che tramite l’auricolare suggeriva le risposte esatte. Per l’utilizzo del kit completo l’uomo aveva corrisposto una somma di denaro.

Alla luce di quanto sopra, il cittadino di origini pakistane è stato denunciato dalla Polizia di Stato.

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