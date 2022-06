Austria all’Italia: “Rimettete i conti pubblici in ordine”

L’Austria si è detta “molto preoccupata” per l’innalzamento degli spread tra i Paesi membri, “la frammentazione è una delle nostre preoccupazioni più grandi”. Lo ha detto il ministro delle Finanze austriaco, Magnus Brunner, a margine dell’Eurogruppo.

Conti pubblici in ordine

Alla domanda se volesse inviare un messaggio a Paesi come l’Italia e la Grecia, Brunner ha risposto: “Rimettete in ordine i vostri bilanci”. La Bce “deve avere più possibilità” di contrastare l’inflazione e “può farlo solo se tutti i bilanci nazionali sono in forma”, ha spiegato il ministro, sottolineando che “le regole devono essere uguali per tutti”. tgcom24.mediaset.it

