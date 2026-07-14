Treviso, malore mentre opera: gravissimo un chirurgo 54enne

ImolaOggiCRONACA, News 2026

sala operatoria

E’ stato colpito da un malore improvviso, probabilmente un’emorragia cerebrale, mentre stava eseguendo un delicato intervento chirurgico su un paziente: si è accasciato a terra, in sala operatoria, perdendo i sensi. E’ successo nella mattinata del 13 luglio, poco dopo le 9.30 all’ospedale San Camillo di Treviso.

Sono molto serie le condizioni di Vito Danetto, 54enne di Loria, chirurgo di chirurgia generale del nosocomio trevigiano. Gli infermieri che stavano assistendo il medico nell’operazione, vedendolo perdere i sensi, gli hanno prestato le prime cure e dato l’allarme al 118. Danetto è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dove si trova attualmente ricoverato, in terapia intensiva. La prognosi è riservata.

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