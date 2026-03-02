Erasmus, studentessa italiana muore a Cordoba dopo un malore

Cordoglio degli studenti e dell’intera comunitÃ del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali e della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria dell’universitÃ Federico II di Napoli per la morte durante un programma Erasmus a Cordoba (Spagna) di una studentessa del quarto anno, Emma Cerretelli, 24 anni.

La giovane, originaria di Castel del Piano (Grosseto), Ã¨ deceduta nell’ospedale della cittÃ spagnola dove era stata ricoverata in cardiologia per un infarto. Secondo quanto emerge, non aveva manifestato problemi di salute.

A Napoli era iscritta al corso di Medicina Veterinaria. In un post su Fb gli studenti e il personale dell’ateneo napoletano esprimono “profondo dolore e immensa tristezza la prematura scomparsa di Emma Carratelli, brillante studentessa del IV anno di impegnata in un periodo di Erasmus presso l’UniversitÃ di Cordoba”, “il tuo accento toscano riecheggia ancora nel chiostro dell’Ovud.

La forza della tua vitalitÃ contagiosa, il tuo amore per Napoli e per gli animali, la tua grande disponibilitÃ , i tuoi occhi luminosi e il tuo sorriso sincero resteranno per sempre impressi tra le nostre mura e nei nostri cuori”. “La potenza della tua determinazione sarÃ d’esempio per tutti gli studenti – conclude – Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano il nostro abbraccio piÃ¹ sincero e le piÃ¹ sentite condoglianze. Ciao Emma, vola sempre piÃ¹ in alto, non ti dimenticheremo”.Â ANSA