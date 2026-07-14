Lo chef Daniele Fagiolini stroncato da un malore a 61 anni

Si è spento a 61 anni Daniele Fagiolini, titolare e chef di un noto ristorante a Catena di San Miniato, in provincia di Pisa. Fagiolini è stato stroncato da un malore, con ogni probabilità un infarto, mentre si trovava da solo all’interno della sua abitazione. L’allarme su quanto accaduto è stato lanciato dai familiari della vittima al loro rientro.

Lo chef è stato un vero e proprio punto di riferimento della cucina di territorio oltre che un convinto ambasciatore delle produzioni locali. Nel suo ristorante ha proposto una “cucina toscana caratterizzata da un mix di stagionalità, salubrità e qualità dei prodotti”, come si legge sul sito dell’attività.

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