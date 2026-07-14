Brasile, vietate a Flávio Bolsonaro le visite al padre per 90 giorni

ImolaOggi ESTERI, News 2026

Bolsonaro

Il giudice della Corte suprema brasiliana Alexandre de Moraes ha vietato per 90 giorni al senatore Flávio Bolsonaro di far visita al padre, l’ex presidente Jair Bolsonaro, ritenendo che abbia violato le condizioni degli arresti domiciliari imposte all’ex capo dello Stato.

La decisione è legata alla diffusione sui social, da parte del senatore, di una lettera firmata da Bolsonaro padre, interpretata dal magistrato come una violazione del divieto di utilizzare i social media, direttamente o tramite terzi.

giudice De Moraes
giudice Alexandre de Moraes

Nella lettera, l’ex presidente invitava a superare le divisioni interne al campo conservatore e a sostenere la candidatura del figlio alle elezioni presidenziali di ottobre.
Il provvedimento potrebbe complicare la campagna elettorale di Flávio Bolsonaro contro il presidente Luiz Inácio Lula da Silva, anch’egli candidato.

Jair Bolsonaro sta scontando agli arresti domiciliari una condanna a oltre 27 anni di carcere per il (PRESUNTO, ndr) tentato colpo di Stato seguito alla sconfitta elettorale del 2022.ANSA

Share

Articoli correlati

Erika Hilton

Brasile, deputata trans eletta presidente della Commissione donna

bolsonaro

Brasile, arrestato l’ex presidente Bolsonaro

Bolsanaro

Brasile, Bolsonaro condannato a 27 anni e tre mesi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *