Crema, accoltellato 19enne egiziano: morto in ospedale

Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita nella notte dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona

La violenta aggressione si è verificata intorno alle 23 nell’area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, cittadino di origine egiziana residente a Crema, sarebbe stato colpito più volte al torace con un’arma da taglio. Nonostante le gravi ferite, avrebbe tentato di allontanarsi dal luogo dell’aggressione, riuscendo a percorrere solo poche decine di metri prima di crollare a terra.

L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasporto d’urgenza all’ospedale Maggiore. Le sue condizioni sono apparse fin da subito estremamente critiche e, nonostante il lungo intervento dell’équipe medica, il ragazzo è deceduto poco prima della mezzanotte e mezza. L’area in cui è avvenuto il delitto è stata isolata dai carabinieri, che hanno eseguito i rilievi scientifici alla ricerca di elementi utili alle indagini.

Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze delle persone presenti e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire con precisione quanto accaduto. Al momento non sono stati comunicati dettagli sul possibile movente dell’aggressione né sull’identità dell’autore, o degli autori, dell’omicidio.

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