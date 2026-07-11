Bimba di 4 anni aggredita da un lupo in Umbria

Momenti di paura nella serata di giovedì 9 luglio ai giardini pubblici ad Arrone, in provincia di Terni

Una bambina di circa 4 anni è stata aggredita da un canide (“un lupo”, ha dichiarato il sindaco Fabio Di Gioia). La piccola si trovava insieme ai genitori e ad altre persone che appena si sono accorte della situazione hanno iniziato a urlare, mettendo in fuga l’animale. Poi sono stati chiamati i soccorsi. La bimba, che è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria’, non avrebbe riportato gravi conseguenze fisiche. “Sta bene”, ha dichiarato ancora il primo cittadino.

Cosa è successo

Erano circa le 21:45. La piccola era ai giardini di Arrone quando l’animale sarebbe spuntato all’improvviso dalla vegetazione aggredendo la bimba, che è stata addentata alle scapole. La piccola è stata quindi trascinata per alcuni metri, come se il presunto lupo la volesse portar via. A quel punto la madre e le altre decine di persone che erano lì hanno iniziato a urlare. Il lupo ha lasciato la piccola e si è allontanato. L’animale si sarebbe poi diretto verso il centro del paese. Il sindaco racconta di esserselo trovato davanti. Dileguandosi di nuovo nella vegetazione sarebbe stato poi avvistato a Fontechiaruccia.

Il sindaco: “La bimba aggredita da un lupo sta bene”

Per il sindaco di Arrone Fabio Di Gioia non ci sono dubbi. “La bimba è stata aggredita da un lupo”, ha scritto sui social. “Fortunatamente sta bene, resta solo un fortissimo spavento. L’Asl e i carabinieri forestali sono stati prontamente allertati e stanno monitorando la situazione, mettendo in atto le attività necessarie per allontanare l’animale dalla zona”.

Vertice in prefettura

È stato dunque avviato, ha fatto ancora sapere il primo cittadino, un coordinamento con il comando dei carabinieri forestali, la Asl, la prefettura e la regione per predisporne la cattura. In giornata ci sarà un vertice in prefettura.

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