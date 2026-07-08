Guerra Ucraina, Zelensky: Putin sta “perdendo l’iniziativa”

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Zelensky

Il presidente ucraino Zelensky afferma che la guerra della Russia contro l’Ucraina è entrata in una nuova fase, sostenendo che il presidente Putin sta “perdendo l’iniziativa” e che le sue condizioni per porre fine alla guerra stanno cambiando.

Zelenskyy dice che il conflitto non è più definito dal numero di truppe, ma dalla tecnologia e dalla superiorità aerea, e che l’Ucraina ora ha il vantaggio in termini di innovazione e velocità, permettendole di conquistare l’iniziativa mentre cerca di spostare la lotta dal campo di battaglia al cielo.

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