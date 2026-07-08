Guerra Ucraina, Zelensky: Putin sta “perdendo l’iniziativa”

Il presidente ucraino Zelensky afferma che la guerra della Russia contro l’Ucraina è entrata in una nuova fase, sostenendo che il presidente Putin sta “perdendo l’iniziativa” e che le sue condizioni per porre fine alla guerra stanno cambiando.
Zelenskyy dice che il conflitto non è più definito dal numero di truppe, ma dalla tecnologia e dalla superiorità aerea, e che l’Ucraina ora ha il vantaggio in termini di innovazione e velocità, permettendole di conquistare l’iniziativa mentre cerca di spostare la lotta dal campo di battaglia al cielo.
NEW: Ukrainian President Zelenskyy says Russia’s war against Ukraine has entered a new phase, arguing President Putin is “losing initiative” and that his conditions to end the war are changing.
Zelenskyy says the conflict is no longer defined by troop numbers, but by technology… pic.twitter.com/RIqzCsQ6uo
— Fox News (@FoxNews) July 8, 2026