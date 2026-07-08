Fiera ‘Più libri più liberi’, Giuli: ‘bene lo stop al patentino antifascista’

ImolaOggi POLITICA, NEWS

Alessandro Giuli

“Accolgo con favore la decisione di revocare qualsiasi forma di ‘patentino antifascista’ per la manifestazione “Più libri più liberi”

“Come già testimoniato pubblicamente da intellettuali e editori di varia estrazione e comune buon senso, la cultura deve rimanere uno spazio di libertà, aperto al pluralismo e al confronto, senza filtri anacronistici o certificazioni di natura ideologica. La qualità delle opere e delle idee è l’unico criterio che deve orientare la vita culturale della nostra nazione”.

A sottolinearlo è il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, commentando la decisione della Fiera nazionale della piccola e media editoria, in programma dal 4 all’8 dicembre alla Nuvola a Roma, di accogliere anche le domande di partecipazione degli editori che non hanno sottoscritto la dichiarazione di adesione ai principi costituzionali e ai valori dell’antifascismo.
ANSA

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