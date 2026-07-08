Commissione Covid, “Fraccaro ha taciuto un fatto di gravità inaudita”

“Oggi Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla presidenza del Consiglio ai tempi del Governo Conte II, ha rivelato in commissione Covid un fatto di gravità inaudita: nonostante lui fosse venuto a conoscenza da Miguel Martina, funzionario dell’Agenzia delle Dogane, dell’importazione di mascherine inidonee e marcate falsamente, non ha rivelato a nessuno questa circostanza, né all’allora premier Giuseppe Conte, né al commissario straordinario Domenico Arcuri, né alle Procure”.

Lo ha scritto in una nota la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Covid.

“Fraccaro – prosegue la nota di Buonguerrieri – ha giustificato la sua clamorosa omissione adducendo che il suo intervento avrebbe potuto interferire con delle indagini in corso. Assurdo, come si può interferire con la giustizia andando a riferire di una possibile ipotesi di reato alla giustizia? Dunque, secondo l’allora sottosegretario alla presidenza del Consiglio, un processo penale eventualmente in corso sospende i doveri amministrativi e di precauzione del governo nei confronti della salute degli italiani. Perché, è d’obbligo ricordarlo, le mascherine inidonee potrebbero aver cagionato un danno ai medici, agli operatori sanitari, alle forze dell’ordine a cui queste mascherine farlocche venivano destinate.

A ciò – conclude la parlamentare di FdI – si aggiunge il danno erariale, giacché la struttura commissariale ha speso un’ingente quantità di soldi pubblici per l’acquisto di dispositivi risultati pericolosi per la salute”.

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