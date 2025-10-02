Zelensky: “Pronti ad aiutare l’Europa contro i droni, abbiamo esperienza”

“La cosa più importante è che oggi l’Europa affronta la minaccia dei droni e l’Ucraina ha forse al più grande esperienza al mondo su questo: ovviamente non staremo da parte”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky arrivando al vertice della EPC. Zelensky inoltre ha ringraziato la Danimarca per essere stata dalla parte dell’Ucraina “fin dall’inizio” e ora Kiev sosterrà Copenaghen contro i droni.

Zelensky: “Ho parlato dei missili a Trump, ora decide lui”

“Con Donald Trump abbiamo parlato di armi a lungo raggio, dei missili, e ora tutto dipende dalle sue decisioni”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky arrivando al vertice della EPC, che ringrazia Trump “per il dialogo”. tgcom24.mediaset.it