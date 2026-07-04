Milano, rapina a biglietteria stazione Centrale: arrestato ivoriano

La polizia di stato di Milano ha arrestato un 36enne della Costa d’Avorio per una rapina avvenuta a una biglietteria automatica di stazione Centrale

L’uomo, indagato per rapina impropria, il 29 giugno avrebbe avvicinato un viaggiatore con il pretesto di fornire assistenza nell’acquisto del biglietto e, approfittando di un momento di distrazione della vittima, gli avrebbe sottratto 137 euro tentando successivamente di allontanarsi dalla stazione tramite i sottopassi della metropolitana.

Gli uomini della polizia ferroviaria, ricevuta la segnalazione, sono intervenuti e lo hanno bloccato dopo un breve inseguimento, trovandolo in possesso del denaro restituito al proprietario.

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