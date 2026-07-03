Usa alla Polonia: la Russia potrebbe preparare una “provocazione” militare

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presidente russo Vladimir Putin

Gli Stati Uniti hanno avvertito la Polonia che la Russia potrebbe preparare nei prossimi mesi una “provocazione” militare con l’obiettivo di testare la “risolutezza” della Nato nel difendere i propri alleati

Lo rifersice il portale polacco Onet, citando fonti vicine al presidente Karol Nawrocki e ad ambienti della sicurezza. Tra gli scenari presi in considerazione anche attacchi con missili o droni contro infrastrutture critiche, operazioni ibride o informatiche e una limitata incursione oltreconfine dal territorio russo di Kaliningrad o dalla Bielorussia, che potrebbe essere presentata come un “incidente”, un “errore di navigazione”, o “una missione d’emergenza di recupero con elicottero”.

Secondo fonti dell’intelligence di Varsavia, rilanciate dal Telegraph, l’obiettivo del Cremlino sarebbe provocare una crisi sufficiente a mettere sotto pressione gli alleati occidentali affinché riducano o sospendano il sostegno militare all’Ucraina, evitando tuttavia uno scontro diretto e su larga scala tra la Russia e la Nato. L’operazione mirerebbe così a spaccare l’Alleanza e rafforzare la posizione negoziale di Mosca senza arrivare a un conflitto aperto.
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