Treviso, bambina di 10 anni annega nel fiume Piave

Una bambina di 10 anni, della quale erano in corso le ricerche nel fiume Piave a Pederobba, in provincia di Treviso, è stata ritrovata morta. La bimba, di origine macedone, è annegata nel fiume mentre stava facendo il bagno con i fratelli in località San Giacomo. La piccola era insieme alla famiglia per un pomeriggio di svago lungo le sponde del Piave. Sul posto, oltre ai sommozzatori dei Vigili del fuoco per il recupero del corpo, anche i carabinieri.

Inghiottita dalla corrente

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio, quando la bimba, che stava facendo il bagno di fronte alla spiaggetta in località San Giacomo di Pederobba, è stata risucchiata dalla corrente. Inutile l’allarme immediato e l’intervento dei soccorsi con squadre di terra, specialisti fluviali e l’elicottero. tgcom24.mediaset.it