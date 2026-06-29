Rubiera, atti osceni sul bus: denunciato maliano

Rubiera (Reggio Emilia), 29 giugno 2026 – Si è avvicinato a una donna, che viaggiava su un bus di linea tra Reggio Emilia e Rubiera, per poi lasciarsi andare ad “avances” di natura sessuale. Prima avrebbe rivolto alla vittima delle frasi a bassa voce, per poi mostrare le proprie parti intime e iniziare a compiere atti di autoerotismo.

La donna, in forte stato di agitazione, ha allontanato l’uomo e ha avvisato il conducente del mezzo pubblico, oltre ai carabinieri, intervenuti alla fermata di via Emilia Ovest. Qui la donna ha raccontato quanto accaduto – verso le 15 di mercoledì scorso sulla linea 2 di Seta – mentre il presunto molestatore si è era già allontanato.

La vittima, in quel momento in forte stato di agitazione, non sarebbe stata in grado di fornire indicazioni precise sulla descrizione dell’uomo che l’aveva avvicinata. Ma grazie alle immagini della videosorveglianza interna del bus, i carabinieri di Rubiera hanno identificato un uomo di 29 anni, di origine maliana, senza fissa dimora in Italia e già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e contro la persona. Una volta che la donna ha formalizzato la denuncia, il giovane straniero è stato segnalato all’autorità giudiziaria per il reato di tentata violenza sessuale.

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