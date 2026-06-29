Arezzo, furto e violenza sessuale: arrestato 21enne di origini sudamericane

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Furto e violenza sessuale. Le accuse di cui dovrà rispondere un 21enne – italiano di origini sudamericane e con numerosi precedenti penali – sono pesantissime. A darne conto è la Polizia di Stato aretina che, insieme ai colleghi delle volanti, della Polfer e di altre questure, è riuscita a rintracciare e sbattere in carcere il protagonista di quella che è stata un’alba di follia.

Secondo quanto reso noto dalla questura attraverso un comunicato stampa, tutto si è consumato in meno di un’ora. Prima il furto a Saione e poi l’aggressione, compiendo atti che configurano il reato di violenza sessuale, nei confronti di una donna, passeggera su un regionale diretto a Firenze.

La ricostruzione dei fatti

Ore 6.40 di giovedì 25 giugno. Gli agenti della Upgsp vengono chiamati dal titolare di un bar che si è trovato con la vetrina sfondata. Una volta sul posto, i poliziotti raccolgono varie testimonianze tra cui pure alcuni video dove un giovane, carnagione olivastra, vestito di nero con un cappellino giallo in testa manda in frantumi la porta a vetri brandendo un’asta di ferro. Apertosi il varco entra dentro al locale e poi esce.

Alle 7 circa, è la Polfer di Firenze dirama un’informativa riguardante una violenza sessuale avvenuta a bordo del treno proveniente da Arezzo e diretto a Firenze Santa Maria Novella. Il presunto autore del crimine sarebbe sceso a Montevarchi e le sue fattezze fisiche richiamerebbero in ogni singolo dettaglio quelle del ladro. Un particolare che ha convinto gli agenti del commissariato montevarchino a acquisire le immagini delle telecamere di sorveglianza della stazione ferroviaria. Intorno alle 7.05 infatti, gli occhi elettronici avevano immortalato quello stesso soggetto.

Nel frattempo, la vittima delle molestie sessuali ha sporto denuncia presso la Polfer fiorentina dove ha effettuato il riconoscimento fotografico del suo aggressore. Un racconto avvalorato anche dalle testimonianze delle capo treno in servizio al momento dell’accaduto. Quest’ultime sono state rintracciate dalla questura di Prato e non hanno esitato sa confermare la versione della donna molestata.

Il 21enne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Sottoposto a convalida dell’arresto il giovane è stato accompagnato presso il carcere di Arezzo dove si trova attualmente recluso.

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