Uccide la compagna, poi tenta il suicidio in carcere

Becken Olivieri, il 51enne arrestato sabato scorso con l’accusa di omicidio volontario per la morte della compagna Mary Elizabeth Hopkins, ha tentato il suicidio nella sua cella del carcere di Villa Armea, a Sanremo. L’uomo era stato trasferito dopo il fermo, scattato dopo che si era consegnato spontaneamente ai carabinieri.

Il personale penitenziario l’ha soccorso prontamente, salvandolo, e ne ha disposto il trasferimento all’ospedale del capoluogo, dove si trova ricoverato nella camera detentiva dello Spdc, il servizio psichiatrico di diagnosi e cura.

tgcom24.mediaset.it

La vittima, una donna di 50 anni, era stata trovata morta in una casa isolata nei boschi di Ceriana, in provincia di Imperia. Il compagno, fermato e interrogato dai carabinieri, si è costituito confessando di averla soffocata con un cuscino. L’uomo, Becken Olivieri, 51 anni e originario di Mauritius, era stato arrestato per il femminicidio della compagna.

foto FB