Bologna, atti osceni sul bus: denunciato egiziano

Momenti di tensione a bordo di un autobus della linea 15 Tper in servizio tra San Lazzaro di Savena e Bologna

Un uomo di 34 anni è stato denunciato dalla polizia locale dopo essere stato sorpreso mentre compiva atti osceni davanti agli altri passeggeri del mezzo pubblico. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi intorno alle 17.30. L’autobus era fermo al capolinea di Piazza Bracci, a San Lazzaro, quando una giovane passeggera ha deciso di chiedere aiuto alle forze dell’ordine.

La segnalazione agli agenti

La ragazza, che si trovava a bordo del bus insieme all’uomo, ha notato una pattuglia della polizia locale impegnata nei controlli della zona. Senza perdere tempo è scesa dal mezzo e ha raggiunto gli agenti, raccontando quanto stava accadendo all’interno dell’autobus. Secondo la sua testimonianza, un passeggero si stava masturbando davanti alle altre persone presenti sul mezzo, creando disagio e allarme tra chi stava viaggiando. Ricevuta la segnalazione, gli agenti sono immediatamente saliti a bordo del bus per verificare la situazione e procedere ai controlli.

Denunciato un 34enne

Gli accertamenti hanno permesso di identificare il presunto responsabile. Si tratta di un uomo di 34 anni, di origine egiziana, che è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Per il 34enne potrebbe ora scattare una sanzione amministrativa particolarmente pesante, con un’ammenda compresa tra 5.000 e 30.000 euro.

Verificata l’assenza di minorenni

Durante l’intervento la polizia locale ha inoltre verificato che sull’autobus non fossero presenti minorenni. Si tratta di un aspetto rilevante perché, in presenza di bambini o ragazzi, la normativa prevede conseguenze molto più severe. In tali circostanze, infatti, oltre alla denuncia sarebbe potuto scattare anche l’arresto. L’intervento degli agenti si è concluso con l’identificazione dell’uomo e con la formalizzazione della denuncia all’autorità giudiziaria.

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