India, areo precipita dopo il decollo: un superstite

Un volo Air India che trasportava 242 passeggeri si è schiantato a Meghaninagarr, vicino all’aeroporto di Ahmedabad in Gujarat poco dopo il decollo, su un’area residenziale. L’aereo stava andando da Ahmedabad a Londra Gatwick. “Tutti i 242 passeggeri e l’equipaggio a bordo del volo Air India sono morti”, ha dichiarato la polizia di Ahmedabad.

“Air India conferma che il volo AI171, da Ahmedabad a Londra Gatwick, è stato coinvolto in un incidente oggi dopo il decollo. Il volo, partito da Ahmedabad, trasportava 242 passeggeri e membri dell’equipaggio a bordo dell’aeromobile Boeing 787-8. Di questi: 169 sono cittadini indiani, 53 britannici, 1 canadese e 7 portoghesi”, si legge in un post pubblicato dalla compagnia aerea su X.

Oltre a una linea diretta dedicata ai passeggeri (il numero 1800 5691 444), è stato aggiunto un altro numero per i cittadini stranieri (+91 8062779200) si legge in un altro post della compagnia che aggiunge: “Air India sta fornendo la sua piena collaborazione alle autorità che stanno indagando su questo incidente”. (Adnkronos)

Vishwash Kumar Ramesh è stato l’unico sopravvissuto allo schianto del Boeing 787 dell’Air India, secondo India Today.

Ramesh, 40 anni, racconta che dopo il decollo si è sentito un forte rumore. “Trenta secondi dopo il decollo, c’è stato un forte rumore e poi l’aereo si è schiantato. È successo tutto così in fretta”, ha detto all’Hindustan Times.

Quando mi sono alzato, c’erano corpi tutt’intorno a me. Ero spaventato. Mi sono alzato e sono corso. C’erano pezzi dell’aereo tutt’intorno a me. Qualcuno mi ha afferrato, mi ha messo su un’ambulanza e mi ha portato in ospedale.

Vishwash è cittadino britannico e si trovava in visita ai suoi familiari in India. Secondo quanto riferito, era seduto nella parte anteriore del sedile 11A.

