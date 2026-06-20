Vannacci: “siamo contrari alla creazione di reati come islamofobia o omofobia”

“La mia posizione sul femminicidio l’ho chiarita nel 2023. Voglio che chi usa violenza contro le donne marcisca dietro le sbarre, che si tenga conto delle circostanze aggravanti. Ma io contesto la fattispecie specifica”. Lo ha detto il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci ospite di Sky Tg24.

“Se noi accettiamo che un reato venga definito in base alla vittima, – ha aggiunto – allora va introdotto l’immigraticidio. Un delitto non può essere più o meno grave in base al sesso o al colore della pelle“. “Siamo contrari alla creazione di nuovi reati come l’islamofobia o l’omofobia”, ha concluso.

Commentando il riassunto dell’ultima settimana per il suo partito, Vannacci ha aggiunto: “Questo è il risultato di un piano che si sta realizzando. Il 5.9% nei sondaggi non lo festeggiamo, questo è solo l’inizio. Non credo ai sondaggi, i veri sondaggi li faccio per la strada, quando le persone mi chiedono di andare avanti. La feccia, i figli di nessuno, e la sporca dozzina sono tra di noi”.

“Io non ho fatto istanza di alleanza. Chi ha cominciato a erigere muri sono stati proprio i partiti del centrodestra. Io non ho mai detto che avrei eretto muri, cosa che invece hanno fatto i vari Lupi, Romeo, Zaia, Centinaio, i vari Marina Berlusconi – che non so a che titolo parli perché non ha ruoli politici – i vari Occhiuto. Questi sono quelli che hanno eretto muri, io non mi sono mai espresso in tale contesto. Evidentemente o hanno paura o vogliono mettere le mani avanti” ha proseguito Vannacci.

“Sono loro – ha aggiunto – che vogliono evitare o che vogliono assolutamente impedire un’eventuale intesa che comunque avverrebbe solo se questa alleanza di centrodestra convenisse di non oltrepassare quelle linee rosse che ho stabilito e che sono chiarissime”. ANSA