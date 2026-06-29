Marito del ministro Roccella disperso, sui social “commenti disumani”

ImolaOggi CRONACA, News 2026

ministro per la Famiglia Eugenia Roccella

“Leggere in queste ore commenti ignobili e disumani contro Eugenia Roccella è qualcosa che fa rabbrividire. C’è un limite che non dovrebbe mai essere superato, ed è quello del rispetto dovuto alla sofferenza umana.
Quando si arriva a colpire una persona e una famiglia in un momento così drammatico, non si è più nel campo dello scontro politico, ma in quello della miseria morale.

È anche il frutto di un clima avvelenato che alcuni hanno alimentato per troppo tempo, legittimando odio, disumanizzazione e disprezzo. E questo schifo dovrebbe indignare tutti, senza eccezioni e senza ambiguità”.
Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni.

La coppia, insieme da oltre 50 anni, aveva deciso di approfittare del sabato per godersi una giornata in barca al lago; mentre erano al largo, Cavallari si è tuffato per fare un bagno, ma non è più riemerso dalle acque. La ministra ha quindi lanciato l’allarme. E sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, che hanno avviato immediatamente le ricerche con sommozzatori del nucleo di Roma, un soccorritore acquatico e una moto d’acqua dal comando provinciale di Viterbo.

commenti disumani contro Roccella

Il marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico

Share

Articoli correlati

Il marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico

Il marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico

morti Maldive

Morti Maldive, “due subacquei non erano in lista per l’immersione”

Maldive sub

Maldive: ‘Morto il sub che cercava i corpi degli italiani’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *