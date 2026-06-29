Marito del ministro Roccella disperso, sui social “commenti disumani”

“Leggere in queste ore commenti ignobili e disumani contro Eugenia Roccella è qualcosa che fa rabbrividire. C’è un limite che non dovrebbe mai essere superato, ed è quello del rispetto dovuto alla sofferenza umana.

Quando si arriva a colpire una persona e una famiglia in un momento così drammatico, non si è più nel campo dello scontro politico, ma in quello della miseria morale.

È anche il frutto di un clima avvelenato che alcuni hanno alimentato per troppo tempo, legittimando odio, disumanizzazione e disprezzo. E questo schifo dovrebbe indignare tutti, senza eccezioni e senza ambiguità”.

Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni.

La coppia, insieme da oltre 50 anni, aveva deciso di approfittare del sabato per godersi una giornata in barca al lago; mentre erano al largo, Cavallari si è tuffato per fare un bagno, ma non è più riemerso dalle acque. La ministra ha quindi lanciato l’allarme. E sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, che hanno avviato immediatamente le ricerche con sommozzatori del nucleo di Roma, un soccorritore acquatico e una moto d’acqua dal comando provinciale di Viterbo.