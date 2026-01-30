Pignorata la casa al gioielliere che ha sparato ai ladri

Un risarcimento astronomico: 3,3 milioni di euro. Ãˆ quanto hanno chiesto i familiari dei rapinatori uccisi il 28 aprile 2021 dal gioielliere di La Morra (Cuneo) Mario Roggero, che li sorprese mentre svaligiavano la sua attivitÃ

Il commerciante li ha inseguiti e ha sparato contro di loro uccidendo due componenti della banda e ferendo il terzo. Roggero Ã¨ stato condannato sia in primo sia in secondo grado (con pena ridotta) e si trova adesso a dover pagare il danno biologico ai parenti dei rapinatori. Il tribunale ha giÃ concesso alle vittime una provvisionale esecutiva di 780mila euro, alla quale si devono aggiungere le parcelle degli avvocati. Loro perÃ² hanno chiesto in totale 3,3 milioni. Roggero ha giÃ iniziato a pagare e adesso gli verranno tolte anche delle case.

Il colpo e gli spari

Tutto inizia il 28 aprile 2021 quando tre banditi fanno irruzione nel negozio di Roggero, nella frazione Gallo di Grinzane Cavour di Cuneo. L’uomo reagisce inseguendoli e sparando, alcuni dei colpi esplosi vanno a segno. Il 58enne Giuseppe Mazzarino e il 44enne Andrea Spinelli muoiono. Il terzo rapinatore, Alessandro Modica, pur ferito a una gamba, scappa venendo perÃ² arrestato poche ore dopo.

Roggero in primo grado Ã¨ condannato a diciassette anni di carcere per duplice omicidio e un tentato omicidio. In secondo grado la pena Ã¨ rivista: 14 anni e 9 mesi.

C’Ã¨ perÃ² anche la parte del “danno” da risarcire ai parenti dei rapinatori uccisi: in 15 si sono costituiti parte civile. A fronte di una richiesta che supera i 3 milioni, Ã¨ stata stabilita una provvisionale esecutiva di 780 mila euro piÃ¹ le parcelle degli avvocati. Roggero per fare fronte a questa spesa ha venduto alcuni immobili, Ã¨ stata anche lanciata una colletta online, altri appartamenti di proprietÃ invece erano stati sequestrati e adesso si passa al pignoramento.

La vicenda non Ã¨ perÃ² ancora conclusa, perchÃ© c’Ã¨ il terzo grado di giudizio e le cose possono ancora cambiare. In caso di condanna definitiva si aprirebbe anche una causa civile. Le provvisionali stabilite dai giudici allâ€™interno di un processo penale sono infatti solo il risarcimento parziale. L’ammontare complessivo viene stabilito in un procedimento separato.

www.today.it